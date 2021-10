Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a envoyé un message vidéo à la cérémonie marquant le 45e anniversaire de la fondation de l’Université d’économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH), le 27 octobre.



Dans son message, le président de l’Assemblée nationale a déclaré apprécier les réalisations de cette Université depuis sa fondation le 27 octobre 1976 pour devenir un établissement de qualité.



Dans les temps à venir, en tant que l’un des centres de formation et d’études de premier plan du pays, l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville doit mettre en œuvre efficacement les lignes directrices et les politiques du Parti et de l'État en matière d'éducation et de formation, continuer à promouvoir l’innovation et la créativité dans la formation et la recherche scientifique..., a-t-il indiqué.



A cette occasion, l’UEH a présenté trois écoles membres, visant à devenir une université multidisciplinaire et durable.-VNA