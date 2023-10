Hanoï, 17 octobre (VNA) – Le président de la Douma d'État russe Viatcheslav Victorovitch Volodine a quitté Hanoï lundi après-midi, 16 octobre, terminant sa visite officielle de deux jours au Vietnam sur invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê (droite) et le président de la Douma d'État russe Viatcheslav Victorovitch Volodine. Photo : VNA

Au Vietnam, Viatcheslav Victorovitch Volodine a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et au président Vo Van Thuong, et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a organisé une cérémonie d’accueil pour le président de la Douma d'État russe et sa suite. Ils se sont ensuite entretenus et ont coprésidé la deuxième réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre les deux législatures. Au Vietnam, Viatcheslav Victorovitch Volodine a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et au président Vo Van Thuong, et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh.Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a organisé une cérémonie d’accueil pour le président de la Douma d'État russe et sa suite. Ils se sont ensuite entretenus et ont coprésidé la deuxième réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre les deux législatures.

Photo : VNA

Les dirigeants des deux pays ont partagé leur point de vue sur la nécessité d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, ainsi que de rétablir et de promouvoir les échanges entre les peuples après la pandémie de COVID-19.



Le Vietnam chérit toujours le soutien sans réserve du peuple de l'Union soviétique dans le passé et maintenant de la Russie au Vietnam dans la lutte pour l’indépendance d’hier ainsi qu'à l’œuvre de construction et de défense nationales, ont déclaré les hôtes, affirmant l'importance que le Vietnam attache à l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec la Russie. Les dirigeants des deux pays ont partagé leur point de vue sur la nécessité d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, ainsi que de rétablir et de promouvoir les échanges entre les peuples après la pandémie de COVID-19.Le Vietnam chérit toujours le soutien sans réserve du peuple de l'Union soviétique dans le passé et maintenant de la Russie au Vietnam dans la lutte pour l’indépendance d’hier ainsi qu'à l’œuvre de construction et de défense nationales, ont déclaré les hôtes, affirmant l'importance que le Vietnam attache à l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec la Russie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président de la Douma d'État russe Viatcheslav Victorovitch Volodine. Photo : VNA

Le Vietnam soutient également la Russie pour qu'elle continue à jouer un rôle actif en Asie-Pacifique dans les progrès et les problèmes régionaux, et est prêt à servir de pont pour favoriser la coopération entre la Russie et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination lors des forums multilatéraux, tant au sein de l'ASEAN qu'à l'ONU.



Les hôtes et les invités ont affirmé l'importance de la coopération parlementaire pour consolider et renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, et ont convenu d'accélérer la mise en œuvre des documents de coopération conclus par les deux pays.



Ils sont convenus de concrétiser efficacement les orientations énoncées par la Commission de coopération interparlementaire, d'intensifier les échanges à tous les niveaux et de se soutenir mutuellement davantage dans les forums multilatéraux. - VNA Le Vietnam soutient également la Russie pour qu'elle continue à jouer un rôle actif en Asie-Pacifique dans les progrès et les problèmes régionaux, et est prêt à servir de pont pour favoriser la coopération entre la Russie et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination lors des forums multilatéraux, tant au sein de l'ASEAN qu'à l'ONU.Les hôtes et les invités ont affirmé l'importance de la coopération parlementaire pour consolider et renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, et ont convenu d'accélérer la mise en œuvre des documents de coopération conclus par les deux pays.Ils sont convenus de concrétiser efficacement les orientations énoncées par la Commission de coopération interparlementaire, d'intensifier les échanges à tous les niveaux et de se soutenir mutuellement davantage dans les forums multilatéraux. - VNA

source