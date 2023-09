Hanoi (VNA) - Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, effectuera du 4 au 7 septembre une visite officielle au Vietnam, selon la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale.

Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa. Photo: AFP/VNA

La visite du dirigeant japonais s’effectuera à l’invitation du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.Cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam-Japon se sont développées de manière forte, globale et substantielle dans tous les domaines avec une confiance politique élevée.Actuellement, le Japon est un partenaire économique de premier rang du Vietnam, le premier partenaire pour l’aide publique au développement (APD), le deuxième pour le travail, le troisième pour l’investissement et le tourisme et le quatrième pour le commerce. – VNA