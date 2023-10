Pékin (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son entourage sont revenus vendredi après-midi 20 octobre à Hanoi , concluant avec succès leur voyage pour participer au 3e Forum "La Ceinture et la Route" pour la coopération internationale (BRF), du 17 au 20 octobre, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping.

Le président Vo Van Thuong à son arrivée à l'aéroport de Pékin. Photo : VNA

A Pékin, le président Vo Van Thuong a assisté à la cérémonie d’ouverture du BRF, qui a été honorée par la présence de plus de 4.000 délégués de plus de 140 pays et 30 organisations internationales, dont plus de 20 chefs d’État ou de gouvernement.

Dans son discours, il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours les initiatives bénéfiques à la paix et au développement dans la région et dans le monde. Le Vietnam salue et rejoint activement plusieurs mécanismes et initiatives mondiaux importants lancés par la Chine.

Concernant l’économie numérique comme nouveau moteur de croissance, il a déclaré que le Vietnam faisait de l’économie numérique un nouvel espace ; les ressources humaines numériques, la technologie et les données comme nouvelles forces de production, et l’innovation numérique comme nouveau moteur.

Le chef de l’État vietnamien a proposé une coopération dans l’économie numérique basée sur les trois piliers que sont les institutions numériques, les infrastructures numériques et les ressources humaines numériques.

A cette occasion, il a eu de nombreuses rencontres avec des chefs d’État et des délégations de différents pays et organisations internationales, au cours desquelles ils ont discuté des mesures visant à améliorer l’efficacité de la coopération globale entre le Vietnam et d’autres pays et régions du monde.

Il a notamment rencontré le président russe Vladimir Poutine, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, le Premier ministre cambodgien Manet et a reçu le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith. Il a également rencontré le président sri lankais Ranil Wickremesinghe et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres.

Le dirigeant vietnamien a également eu une entrevue importante avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping.

Il a également eu des entretiens avec le membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine Zhao Leji, et le membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, membre du Secrétariat du Comité et chef du bureau du Comité Cai Qi.

Lors de son séjour à Pékin, la délégation vietnamienne a visité un modèle de développement de la nouvelle ruralité à Chaoyang et a rencontré les responsables des principales entreprises chinoises de télécommunications et d’informatique telles que ZTE et Huawei, ainsi que la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB). – VNA