Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong a appelé lors de la 13e Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine, mercredi 6 décembre à Hanoi, les pays membres de l’ASEAN et la Chine à unir les efforts dans la lutte contre la criminalité.

Le président Vo Van Thuong lors de la 13e Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine, à Hanoi, le 6 décembre. Photo : VNA



Le chef de l’Etat vietnamien a salué le thème choisi pour la conférence "Renforcement de la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre la criminalité de haute technologie et la criminalité transnationale".

Les pays ont travaillé ensemble pour prévenir et réprimer la criminalité en général, et désormais, il n’y a pas d’autre moyen de combattre efficacement ces types de criminalité que de renforcer renforcer la coopération internationale, le partage d’informations et l’unité d’actions entre les organes judiciaires et d’application de la loi des pays dans la région et le monde, a-t-il déclaré.

Après près de 40 ans de rénovation, le Vietnam est devenu un pays de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Depuis 1995, le Vietnam est devenu membre de l’ASEAN.

Au cours des 28 dernières années, le Vietnam a coopéré activement avec les pays membres pour construire conjointement l’identité, les valeurs, la vitalité et le prestige de l’ASEAN, tout en contribuant à l’approfondissement des relations entre l’ASEAN et ses partenaires.

Selon le président vietnamien, la Chine est un partenaire particulièrement important du Vietnam et de l’ASEAN dans tous les domaines, y compris en matière de poursuites judiciaires.

Il s’est déclaré convaincu que la conférence trouvera des solutions efficaces et unifiera les actions dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier la criminalité de haute technologie, contribuant à cultiver la solidarité, l’amitié et la compréhension mutuelle entre les pays de l’ASEAN et la Chine, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

En tant que voisin proche, la Chine a précocement établi des relations de dialogue et est devenue le premier et le plus important partenaire extérieur de l’ASEAN depuis 1991. L’ASEAN et la Chine ont établi leur partenariat stratégique en 2003 et ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en 2021.

Depuis de nombreuses années, la Chine est le principal partenaire commercial de l’ASEAN. En 2020, l’ASEAN est devenue pour la première fois le plus grand partenaire commercial de la Chine.

Le président du Parquet populaire suprême, Lê Minh Tri, a affirmé la volonté de promouvoir la coopération avec le Parquet populaire suprême des pays de l’ASEAN et de la Chine pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité de haute technologie et la criminalité transnationale, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité de chaque pays et de la région. – VNA