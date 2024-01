Hanoi (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a rencontré jeudi 18 janvier à Hanoi 50 délégués représentant plus de 2.000 personnes participant à l’émission «Viêc tu te» (Actes de gentilesse) de la Télévision du Vietnam (VTV).

Le président Vo Van Thuong rencontre les représentants des personnalités présentées dans l’émission "Viec tu te" (Actes de gentillesse) de la Télévision du Vietnam (VTV), le 18 janvier. Photo : VNA

Lancée en 2014, l’émission a raconté plus de 2.200 histoires sur la gentillesse de personnes de tous âges, de diverses régions et d’horizons différents, y compris des enseignants consacrant toute leur vie à l’éducation des enfants défavorisés dans des zones reculées, ceux qui ont fait don de leurs ressources et de leurs biens pour prendre soin des sans-abri et des orphelins, ainsi que de ceux qui s’engagent activement dans des activités communautaires.Le chef de l’Etat a déclaré que la gentilesse est une vertu chérie par le peuple vietnamien à travers l’histoire. Il a décrit les histoires de l’émission «Actes de gentilesse» comme d’excellentes sources d’inspiration qui encourageaient les gens, quels que soient leur travail et leur âge, à croire et à faire de bonnes choses pour eux-mêmes et pour la société.Exprimant son admiration pour les actes présentés dans l’émission, il a noté que le Vietnam est maintenant dans une nouvelle période de développement avec une grande vision et de grandes aspirations, y compris le statut de nation développée d’ici 2045, un développement prospère, ainsi que la richesse et le bonheur du peuple, le pays a donc besoin de beaucoup plus de bonnes actions.Le président Vo Van Thuong a exprimé sa conviction qu’avec la tradition d’humanité, de solidarité et d’entraide du peuple vietnamien, ainsi que les histoires très inspirantes, il y aura plus de bonnes actions à l’avenir.Il a demandé à la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, au Front de la Patrie du Vietnam, aux organisations socio-politiques et aux agences centrales et locales d’envisager de lancer un mouvement qui encourage chacun à faire le bien afin que le pays puisse compter des dizaines de millions de telles actions et de nombreuses communautés de bonté.Il a également demandé aux organisateurs de l’émission de rechercher et de présenter de nombreux autres exemples de bonnes actions à l’échelle nationale afin de les promouvoir au sein de la communauté et de construire l’image d’un Vietnam riche en gentillesse et en humanité. – VNA