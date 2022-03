Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le premier vol pour rapatrier des citoyens vietnamiens et leurs familles vivant en Ukraine pourrait décoller de Bucarest, en Roumanie, au lieu de Varsovie en Pologne comme le plan initial, a fait savoir Dinh Viet Son, directeur adjoint de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).



Auparavant, le secteur de l’aviation civile avait affirmé qu’il était prêt à rapatrier des Vietnamiens depuis l’Ukraine, répondant à la dépêche officielle du Premier ministre sur la protection des citoyens vietnamiens et certaines questions relatives à leur situation en Ukraine.



Selon le plan initial, le premier vol réalisé par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines devrait décoller le 5 mars à Varsovie, en Pologne. Le deuxième vol devrait être effectué par Bamboo Airways. La compagnie à bas prix Vietjet Air n'a pas obtenu de licence pour opérer en toute sécurité en Europe, elle ne peut donc pas exploiter des vols vers ce continent.



Environ 7.000 citoyens vietnamiens vivent en Ukraine, notamment à Kiev, à Kharkiv et à Odessa, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Les citoyens vietnamiens souhaitant revenir au pays devront se déplacer par voie terrestre vers les pays voisins comme la Pologne, la Russie ou la Roumanie, où des vols seront effectués pour les évacuer, a annoncé l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam.



Outre ces pays, les compagnies aériennes vietnamiennes seront également disposées à exploiter des vols au départ d’autres villes selon le plan du gouvernement sur le principe d'assurer la sécurité et de créer les meilleures conditions pour rapatrier les Vietnamiens et leurs familles. -VNA