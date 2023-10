Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le journal saoudien Arab News, des dirigeants de l'Asie du Sud-Est sont arrivés à la capitale Riyad pour le sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui doit avoir lieu le 20 octobre.



L'ASEAN et le CCG ont établi leurs relations en 1990. Ce sommet à Riyad sera la première rencontre des dirigeants des États membres de l’ASEAN et du CCG pour optimiser la coopération entre les deux régions.



Le sommet devra aboutir à la publication d’une déclaration commune sur le plan de coopération pour la période 2024-2028.



Le CCG comprend l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis (EAU). L’ASEAN, elle, comprend l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, Brunei, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et les Philippines. Les échanges commerciaux entre les pays de l'ASEAN s'élèvent actuellement à plus de 110 milliards de dollars par an.-VNA