Ha Long (VNA) – Six cents touristes chinois sont arrivés mardi 13 février au port de croisière international de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord) à bord du navire de croisière Zhao Shang Yi Dun.

Les touristes du Zhao Shang Yi Dun foulent le sol du port de croisière international de Ha Long. Photo : VNA Les touristes du Zhao Shang Yi Dun foulent le sol du port de croisière international de Ha Long. Photo : VNA

Il s’agit du premier navire de croisière international à arriver au port au cours de la nouvelle année du Dragon 2024.Les croisiéristes ont visité la baie de Ha Long, ont participé à des expériences culturelles et se sont régalés de la cuisine locale, se sont rendus au musée de Quang Ninh et à certains sites célèbres de la ville de Ha Long.Reconnue en 1994 et 2000 par l’UNESCO comme patrimoine mondial et élue le 11 novembre 2011 parmi les 7 nouvelles Merveilles naturelles du monde, la baie de Ha Long est sans conteste un paysage impressionnant et une destination privilégiée des touristes.Selon le programme, le Zhao Shang Yi Dun quittera Ha Long le même jour à 17h00 pour mettre le cap sur d’autres destinations touristiques célèbres du Vietnam.Ce navire de croisière chinois continuera à amener des touristes à Ha Long les 20 et 27 février. D’ici fin février 2024, il transportera plus de 12.000 touristes à Quang Ninh.Il est prévu qu’en 2024, le nombre de croisiéristes venant à Ha Long devra dépasser celui de 2023, avec près de 60 navires de croisière enregistrés pour visiter le port de croisière international de Ha Long.