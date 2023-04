Le Premier ministre tchèque Petr Fiala . Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre tchèque Petr Fiala est arrivé jeudi 20 avril à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 avril, à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.



Cette visite témoigne du respect et de la volonté des dirigeants des deux pays de dynamiser les relations bilatérales. Il s'agit du premier voyage du Premier ministre Petr Fiala en Asie depuis sa prise de fonctions fin 2021 et de la première visite d’un chef du gouvernement tchèque au Vietnam depuis 15 ans.



La visite se déroule dans le contexte du développement heureux des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque.



Dans le cadre de la visite, le Premier ministre tchèque Petr Fiala aura un entretien avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, assistera à la cérémonie de signature de documents de coopération des deux pays. Il rendra une visite de courtoisie au président Vo Van Thuong et participera à un forum d'affaires Vietnam - République tchèque... -VNA