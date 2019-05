Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre) et des cadres et médecins de la Polyclinique de Dong Nai. Photo: VNA



Dong Nai, 6 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu visite lundi 6 mai au personnel de la Polyclinique de Dong Nai, dans le cadre de sa visite dans la province éponyme au Sud.Il a félicité les cadres, les médecins, les infirmiers… pour avoir accompli la mission qui leur avait été confiée, ce contribuant à faire de l'hôpital une destination médicale de confiance. Il a demandé au personnel de l’hôpital d’améliorer leur qualification professionnelle et d’acquérir de nouvelles méthodes de traitement pour répondre au mieux à la demande du public.La Polyclinique de Dong Nai a été construite avec un investissement de plus de 3.370 milliards de dongs (146,5 millions de dollars) sous forme d’un modèle de partenariat public-privé. Elle a été mise en service en 2015, avec 2.000 lits, capable de traiter entre 1.500 et 1.800 patients hospitalisés et entre 4.000 et 6.000 patients ambulatoires par jour.A Dong Nai, le chef du gouvernement a également rendu visite aux mères héroïques dans la ville de Bien Hoa. -VNA