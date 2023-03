Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire du Comité provincial du PCC du Yunnan, Wang Ning. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 28 mars à Hanoï Wang Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité provincial du PCC du Yunnan.



Pham Minh Chinh et Wang Ning ont discuté des mesures pour promouvoir la coopération entre les localités vietnamiennes et le Yunnan dans les temps à venir.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance des relations de partenariat et de coopération stratégiques intégrales avec la Chine dans la politique étrangère du Vietnam. Il a en outre souligné la nécessité de continuer à concrétiser la perception commune entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, pour faire entrer les relations Vietnam-Chine dans une nouvelle phase de développement.



Le chef du gouvernement a émis le souhait que dans les temps à venir, les organes et les localités des deux parties maintiennent des échanges et contacts réguliers, élargissent leur coopération pour un bénéfice mutuel en mettant l'accent sur la coopération économique et commerciale, la connectivité en matière de transports routier et ferroviaire, le tourisme et l'éducation…