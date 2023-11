Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre russe des Situations d'urgence, Kourenkov Alexandre Viatcheslavovitch. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 9 novembre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre russe des Situations d'urgence, Kourenkov Alexandre Viatcheslavovitch, en visite de travail au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam attachait de l’importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, considérait la Russie comme l'un de ses partenaires prioritaires de premier plan et souhaitait poursuivre sa coopération substantielle et efficace avec la Russie dans tous les domaines, pour les intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement du monde.



Il a proposé que dans les temps à venir, les deux parties continuent d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux et déploient efficacement les mécanismes de coopération disponibles, en particulier le Comité intergouvernemental.



Appréciant les résultats de l’entretien entre le ministre russe des Situations d’urgence et le ministre vietnamien de la Sécurité publique tenu auparavant, Pham Minh Chinh a proposé que le ministère russe des Situations d’urgence, les ministères vietnamiens de la Sécurité publique et de la Défense, renforcent les échanges de délégations et partagent davantage d’expériences en matière d’alerte et de prévention des situations d’urgence.



De son côté, le ministre russe des Situations d'urgence a déclaré que son pays tenait toujours en haute estime ses relations traditionnelles avec le Vietnam et souhaitait les promouvoir dans tous les domaines. Il a affirmé que son ministère se coordonnerait avec les ministères et organes vietnamiens pour mettre en œuvre les domaines de coopération...-VNA