Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre hongrois de la Justice, Bence Tuzon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 15 novembre à Hanoï le ministre hongrois de la Justice, Bence Tuzon, en visite de travail au Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien a émis son espoir que les deux parties continueraient à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.



Il a demandé à la Hongrie, en particulier au ministère hongrois de la Justice, de coopérer et de soutenir le Vietnam dans la construction et le perfectionnement de ses institutions, l’application des sciences et des technologies, la transformation numérique, la formation des ressources humaines dans l'élaboration du droit et les activités judiciaires.



Il a en outre suggéré que les deux parties continuent d'entretenir leur bonne coopération et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies.



Appréciant les résultats de l’entretien entre les ministres vietnamien et hongrois de la Justice, Pham Minh Chinh a émis le souhait que la coopération entre les deux ministères s'approfondisse de plus en plus, devenant un modèle dans les relations entre les ministères et organes des deux pays.



De son côté, le ministre hongrois de la Justice a affirmé son admiration devant le développement du Vietnam lors de ces derniers temps. S’agissant de son entretien avec le ministre vietnamien de la Justice, Le Thanh Long, le ministre hongrois a indiqué que les deux parties avaient signé une lettre d’intention sur la coopération dans la formation du personnel. -VNA