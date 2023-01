Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 13 janvier à Hanoï pour Aurélia Nguyen, responsable de la stratégie de programme à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et ancienne directrice générale de la facilité COVAX.

Le Premier ministre a déclaré qu'il était heureux de voir Aurélia Nguyen au Vietnam lorsqu'elle est rentrée chez elle pour participer au programme Xuan Que Huong tant que française d'origine vietnamienne.

Il a remercié Aurélia Nguyen ainsi que COVAX Facility et la communauté internationale pour avoir fourni un soutien inestimable au Vietnam pendant la période la plus difficile de COVID-19, apportant des contributions importantes au taux de vaccination élevé du Vietnam avec près de 260 millions de doses, dont plus de 70 millions ont été données par COVAX Facility. Jusqu'à présent, le Vietnam a essentiellement maîtrisé la pandémie, jetant les bases de la reprise et du développement.

Alors que la pandémie de COVID-19 reste compliquée avec la propagation rapide du nouveau variant XBB.1.5, le Premier ministre a suggéré que GAVI et Aurélia Nguyen partagent des informations sur la pandémie et la situation de la vaccination dans le monde, et en même temps, offrent des conseils au Vietnam sur l'achat de vaccins et la vaccination dans un proche avenir.

Aurélia Nguyen, pour sa part, a déclaré que GAVI est prêt à soutenir et à coopérer davantage avec le Vietnam dans le programme de vaccination, y compris le développement de plus de vaccins pour la santé de la population.

Le dirigeant vietnamien a proposé que GAVI continue d'aider le Vietnam à accéder à des vaccins contre d'autres maladies telles que la dengue, premièrement à inclure dans le programme élargi de vaccination, ainsi qu'à maîtriser la technologie de l'ARNm pour produire des vaccins et des produits biologiques, et à développer l'industrie pharmaceutique en le pays.

Il a demandé à Aurélia Nguyen d'aider à mettre en relation des experts étrangers prestigieux, des organisations et des entreprises avec des partenaires vietnamiens pour produire des vaccins et des produits biologiques.- VNA