Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuan Phuc a reçu jeudi 29 août l’ambassadeur cambodgien sortant Prak Nguon Hong, saluant ses contributions au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) et l'ambassadeur sortant du Cambodge au Vietnam, Prak Nguon Hong. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a souligné les échanges réguliers de délégations de tous niveaux entre les deux pays au cours des dernières années et le commerce bilatéral, qui devrait passer de plus de 4,7 milliards de dollars en 2018 à plus de 5 milliards de dollars cette année.

Les deux pays ont achevé jusqu’à 84% des travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre, et se préparent rapidement à la signature de deux documents juridiques reconnaissant les résultats, a-t-il déclaré.

La coopération touristique bilatérale se développe vigoureusement, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir l’amitié traditionnelle entre les deux peuples, a ajouté le chef du gouvernement vietnamien.

Il a félicité l’ambassadeur pour ses contributions au renforcement de la coopération entre les ministères, agences et localités vietnamiens et cambodgiens, aux échanges populaires ainsi qu’aux activités multilatérales extérieures menées au Vietnam.

Pour sa part, l’ambassadeur Prak Nguon Hong a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations bilatérales et s’est engagé à contribuer davantage à l’amitié traditionnelle et à la coopération intégrale entre les deux pays.-VNA