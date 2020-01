Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 8 janvier à Hanoï la présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou.



Appréciant les significations de cette visite de la présidente de l’organe législatif laotien pour les relations spéciales entre les deux pays, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam s’efforçait toujours d’assister le Laos. Il a annoncé que le Vietnam avait décidé d’augmenter ses contributions financières dans la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale laotienne.



Le chef du gouvernement a appelé les Assemblées nationales vietnamienne et laotienne à continuer à créer des conditions propices aux projets de coopération entre les deux pays, à soutenir les modifications de politiques nécessaires à l’accélération du développement des relations bilatérales dans le commerce et l’investissement.



Nguyen Xuan Phuc a remercié le Laos pour son soutien au Vietnam qui assume cette année la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), la présidence de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN, et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Il a déclaré que le Vietnam assisterait le Laos dans l’organisation en 2020 des événements importants de CLV (Cambodge-Laos-Vietnam), de CLMV (Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam) et de l’ACMECS (Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong).



La présidente de l’Assemblée nationale laotienne a déclaré se réjouir de l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux. Elle a déclaré souhaiter que les entreprises vietnamiennes renforcent leurs investissements au Laos.



A cette occasion, elle a remercié le Vietnam pour son soutien au développement socio-économique du Laos, dont la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale laotienne. Indiquant que 80% des travaux avaient été achevés, elle a émis le souhait que le projet soit accéléré selon les plans prévus. -VNA