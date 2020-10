Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 21 octobre à Hanoï la directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam Carolyn Turk.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam Carolyn Turk. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a exprimé sa conviction que Mme Carolyn Turk poursuivra le succès de ses prédécesseurs pour renforcer de plus en plus les liens entre le prêteur et le pays.



Il a souligné que le gouvernement, les ministères et les organes vietnamiens souhaitent recevoir des conseils politiques de la Banque mondiale, en particulier pour stabiliser la macro-économie.



Le Vietnam s'est fixé le double objectif de lutter contre la pandémie et d'assurer le développement économique. Grâce au soutien du public, l'économie vietnamienne a toujours affiché la croissance positive la plus élevée de l'ASEAN dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré.



Le dirigeant a remercié la BM pour son soutien à la région du Centre dans la résolution des conséquences des catastrophes, et a affirmé que le gouvernement dirige activement les ministères, les agences et les localités pour qu'ils respectent leur sens des responsabilités et accélèrent le décaissement de l'aide publique au développement.



Il a salué la BM pour avoir approuvé un programme de soutien de 12 milliards de dollars pour les pays dans le monde, y compris le Vietnam, pour acheter le vaccin anti-COVID-19, et a exprimé l'espoir que Mme Carolyn Turk s'associera au gouvernement pour atteindre le double objectif.



Il espère également que la Banque mondiale travaillera en étroite collaboration avec les ministères, les agences et les localités vietnamiennes pour améliorer le décaissement de l'APD et l'efficacité des projets financés par le prêteur.

Alors que le Vietnam élabore des plans de développement socio-économique et d'investissement public pour la période 2021-2026, le Premier ministre a suggéré que la Banque mondiale continue de collaborer avec les ministères, agences et localités vietnamiennes pour préparer des projets efficaces pour répondre à la demande de développement.

Mme Carolyn Turk, pour sa part, a exprimé sa gratitude pour la coordination étroite entre le gouvernement vietnamien et la BM au cours des 25 dernières années. Elle espère intensifier les relations bilatérales plus efficacement dans un proche avenir.



Exprimant sa sympathie avec les habitants de la région du Centre pour les pertes causées par les inondations, elle a déclaré que la Banque mondiale ferait de son mieux pour les soutenir.



Elle a également félicité le gouvernement vietnamien d'avoir réussi à freiner la pandémie de COVID-19 et à faire du Vietnam l'une des rares économies à croissance positive cette année, ce qui confère au pays un avantage concurrentiel important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier à un moment où beaucoup les pays dans le monde sont toujours fermés pour faire face à la pandémie.



Selon elle, un certain nombre de grandes entreprises dans lre monde prévoient de déménager leurs installations de fabrication au Vietnam. Par conséquent, le pays doit saisir cette opportunité avant que les pays rouvrent leurs économies.



À son avis, le moment est venu pour le Vietnam de se remodeler dans l'économie mondiale, ajoutant que le pays aura des chances d'intensifier la réforme du gouvernement numérique, de la transformation et du contrôle et du traitement de la santé à distance.



La Banque mondiale est prête à fournir un soutien en capital, en experts et en consultation politique au Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle dispose de ressources de soutien pour le Vietnam, même des capitaux et des procédures, pour acheter le vaccin anti-COVID-19 à grande échelle.



Mme Carolyn Turk a également promis de travailler avec les ministères et les agences vietnamiennes pour accélérer le décaissement des investissements publics et a proposé que le Vietnam simplifie davantage les procédures de décaissement des projets.



Elle espère également que les quatre programmes et projets de la Banque mondiale seront bientôt soumis au gouvernement pour approbation.-VNA