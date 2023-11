Lors de la runion. Photo : VNA

Hanoï, 17 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 17 novembre à Hanoï une réunion thématique du gouvernement sur l'élaboration de la loi du mois de novembre pour discuter de trois projets de loi concernant la qualité des biens, l'approvisionnement en eau et le drainage, et l'électricité (révisés).Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a affirmé que la construction et l'achèvement des institutions, l'une des trois avancées stratégiques que le Parti s'est fixée pour le mandat 2021-2026, est une tâche clé pour créer une base et un cadre juridique permettant de mobiliser et de capitaliser sur toutes les ressources pour un développement socio-économique rapide et durable.À cette fin, depuis le début de l'année, le gouvernement a tenu huit sessions exclusivement consacrées à l'élaboration des lois et a soumis une série de projets de loi clés à l'Assemblée nationale, a-t-il noté. En outre, le gouvernement et le Premier ministre ont publié 100 documents juridiques.Pham Minh Chinh a réitéré un certain nombre d'exigences pour le processus d'élaboration de la loi, notamment le renforcement de la discipline, la garantie du progrès et de la qualité, la minimisation des procédures administratives, la réduction des coûts de conformité pour les citoyens et les entreprises, le contrôle du pouvoir et la résolution des problèmes émergents afin de mobiliser un maximum de ressources pour le développement.