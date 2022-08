Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, a présidé le 9 août une conférence en ligne pour évaluer des résultats de mise en œuvre en six mois du Projet de développement de l'application des données démographiques, d'identification et d'authentification électronique, au service de la transformation numérique nationale pour 2022-2025 et vision pour 2030 (Projet 06).

Selon le Premier ministre, le Projet 06 vise à concrétiser le processus de transformation numérique nationale. En fait, pour mettre en oeuvre ce projet, le gouvernement a présidé 16 réunions ; promulgué une directive, un télégramme officiel, sept annonces. Le Projet a été toujours mentionné dans 4 résolutions de la réunion périodique du gouvernement.

L'objectif global du projet est d'appliquer de manière flexible et créative la base de données nationale sur la population, le système d'identification et d'authentification électroniques et les cartes d'identité à puce, conformément au Programme national de transformation numérique pour 2025, orientations pour 2030.

Plus précisément, le projet vise à simplifier les processus administratifs, améliorer les services publiques en ligne, contribuer à accélérer le développement socio-économique, favoriser la citoyenneté numérique, perfectionner l'écosystème de connexion, d’exploitation, d’ajustement et d’enrichissement des données démographiques, soutenir la direction des autorités à tous les niveaux.

Photo: VNA

Au premier trimestre 2022, la connexion et le partage de données entre la base de données nationale sur la population et la base de données fiscales devraient être achevés, permettant aux contributeurs de ne pas avoir à redéclarer les informations modifiées déjà présentes dans la base de données nationale sur la population.

Par ailleurs, le programme vise à permettre aux citoyens de présenter seulement leur carte d'identité à puce ou utiliser l'application d'identification électronique nationale (VNEID) lors des procédures administratives, au lieu de l'assurance-santé, du permis de conduire, du certificat ou du permis d'exercice, du certificat de vaccination...

Pour la période 2023-2025, les informations sur les citoyens et entreprises utilisant les services publiques en ligne au niveau 4 (procédures administratives et paiement de frais effectués totalement en ligne), seront unifiés dans tous les systèmes d'information des autorités à tous les niveaux. -VNA