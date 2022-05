Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le NYSE, la plus grande bourse du monde à New York. Photo: VNA

New York (VNA) – Poursuivant son voyage aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 16 mai (heure locale) le New York Stock Exchange (NYSE), la plus grande bourse du monde.

Le Premier ministre a rencontré des dirigeants du NYSE, assisté à une table ronde avec les directeurs généraux de certaines sociétés investissant au NYSE, visité le NYSE et appuyé sur le bouton cloche pour clôturer une séance transaction boursière.

Lors de sa rencontre avec des dirigeants du NYSE, le chef du gouvernement a demandé au NYSE de partager ses expériences pour promouvoir le développement d'un marché boursier efficace et durable au Vietnam, et s’orienter vers un partenariat durable et mutuellement bénéfique avec ses partenaires vietnamiens.

Le Premier ministre rencontre des dirigeants du NYSE. Photo: VNA

Lors de la table ronde avec les directeurs généraux de certaines sociétés investissant au NYSE, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les fluctuations de la situation mondiale affectaient les économies du monde entier, et les États-Unis et le Vietnam ne faisaient pas exception. Les parties doivent s'unir pour résoudre ces défis, a-t-il affirmé.

Pham Minh Chinh appuie sur le bouton cloche pour clôturer une séance transaction boursière au NYSE . Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les entreprises d'avoir investi au Vietnam et d'avoir fait des commentaires pour contribuer au développement institutionnel dans le pays.

Il a ajouté que le Vietnam était toujours ouvert aux investisseurs étrangers dans les secteurs émergents, telles que le marché boursier, la transition énergétique, la numérisation, la santé et la production pharmaceutique…

Table ronde avec les directeurs généraux de certaines sociétés investissant au NYSE. Photo: VNA

Pham Minh Chinh a également confirmé que le gouvernement du Vietnam prenait de nombreuses mesures pour créer un climat des affaires favorable et compétitif, conformément aux normes internationales et aux accords de libre-échange de nouvelle génération auxquels le Vietnam est partie, créant ainsi des conditions propices aux investisseurs étrangers.

A cette occasion, le Premier ministre a assisté à la cérémonie de remise de deux documents de coopération dans les domaines de la finance, de la banque et de l'investissement entre partenaires vietnamiens et américains, dont un document de coopération entre la Commission des valeurs mobilières de l'État et le NYSE sur le soutien au développement du marché boursier du Vietnam.-VNA