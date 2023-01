Vientiane (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a terminé avec succès sa visite officielle au Laos et sa co-présidence de la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.Il s’agissait de sa première visite au Laos en tant que Premier ministre vietnamien, marquant la clôture réussie de l’Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022. Le chef du gouvernement vietnamien était également le premier dirigeant étranger accueilli par le Premier ministre lao Sonexay Siphandone en 2023.Les résultats de la visite ont permis d’approfondir les relations entre les deux pays.Durant sa tournée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une vingtaine d’activités différentes. Il s'est entretenu avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, a rencontré le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith et le président de l'Assemblée nationale lao Saysomphone Phomvihane…Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont assisté et co-présidé de grandes célébrations telles que la cérémonie de clôture de l’Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, la conférence de coopération en matière d'investissement Vietnam – Laos 2023...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) le Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Au cours des séances de travail, les deux parties ont convenu de bien se coordonner dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, de continuer à promouvoir leur coopération économique, de se soutenir pour édifier des économies indépendantes et autonomes avec une intégration internationale étendue et efficace et une voie inébranlable vers le socialisme…Elles ont convenu de déployer des efforts pour mettre en œuvre l'accord stratégique de coopération Vietnam- Laos pour la période 2021-2030, l'accord de coopération bilatérale Vietnam-Laos pour 2021-2025 et d'autres accords et plans de coopération, de continuer à renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, de se coordonner pour assurer la sécurité, l'ordre social et la sûreté, de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense...Elles ont également convenu de continuer à maintenir une croissance stable des échanges commerciaux bilatéraux d'au moins de 10% à 15% par an, de renforcer leur coopération en matière d'investissement, notamment dans des projets dans les provinces limitrophes, de continuer à améliorer l'efficacité de leur coopération dans les domaines de la justice, des sciences et technologies, de la culture, du tourisme, ainsi que l’efficacité des échanges interpersonnels et de la coopération entre les localités…A cette occasion, les deux parties ont signé 10 documents de coopération importants concernant le secteur financier et bancaire, les transports, la diplomatie économique, les sciences et technologies, les technologies de l’information et de la communication, l’éducation et la formation, la santé… -VNA