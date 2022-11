Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et le Roi du Cambodge Norodom Sihamoni. Photo : VNA

Phnom Penh, 8 novembre (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rendu visite au Roi du Cambodge Norodom Sihamoni le 8 novembre à Phnom Penh, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays voisin.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de visiter le Cambodge à l'occasion du 69e anniversaire de sa Fête nationale (9 novembre) et du 100e anniversaire de la naissance de feu le roi Norodom Sihanouk (31 octobre).Il a félicité le peuple cambodgien pour ses récentes réalisations ainsi que son succès dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, et a estimé que sous le règne solide du roi Norodom Sihamoni, le Cambodge prospérerait de plus en plus avec un rôle et une position internationaux plus élevés.Le Roi Norodom Sihamoni, pour sa part, a souligné l'importance de la visite du Premier ministre vietnamien dans l'Année de l'amitié Cambodge-Vietnam, Vietnam-Cambodge 2022, marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.Il a hautement apprécié les sentiments que les dirigeants vietnamiens ont offerts au Cambodge, en particulier le défunt roi et la reine mère, ainsi que le soutien et l'assistance inestimables au peuple cambodgien pour renverser le régime génocidaire dans le passé et le processus de construction et de développement national à l'heure actuelle.Le roi a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations dans divers domaines et la lutte contre la pandémie de COVID-19, ainsi que pour le redressement et le développement socio-économiques.Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction pour le développement du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération intégrale et de la durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge ces dernières années.Le Roi du Cambodge a salué les efforts des deux gouvernements pour renforcer la coopération bilatérale intégrales afin d'apporter des avantages pratiques au peuple et de contribuer à la paix et à la prospérité dans la région et dans la communauté de l'ASEAN.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les dirigeants et le peuple vietnamiens chérissaient toujours les sentiments profonds et le soutien et l'assistance précieux que feu le Roi Norodom Sihanouk, le Roi Norodom Sihamoni et des générations de dirigeants et du peuple cambodgiens ont réservés au Vietnam dans la lutte passée pour la libération nationale ainsi que l’œuvre de construction et de développement national d’aujourd’hui.Il a exprimé son souhait que, dans son noble rôle, le Roi continue à favoriser les bonnes relations entre les deux nations et à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne au Cambodge puisse s'installer et apporter des contributions positives au développement socio-économique du Cambodge et aux relations bilatérales.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc au Roi Sihamoni de se rendre au Vietnam au moment opportun l'année prochaine. Le Roi remercia et accepta l'invitation avec plaisir.Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk et lui a transmis les salutations du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, du président Nguyên Xuân Phuc et des dirigeants vietnamiens de haut rang à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de feu le roi Norodom Sihanouk. - VNA