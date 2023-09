Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, le 6 septembre à Jakarta, en Indonésie. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu mercredi 6 septembre une entrevue avec le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion de leur participation aux 43e sommet de l'ASEAN et réunions connexes à Jakarta, en Indonésie.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son plaisir de rencontrer le sultan du Brunei pour discuter des orientations pour la mise en œuvre des accords conclus des deux pays, notamment le Programme d'action pour la mise en œuvre de leur Partenariat intégral pour la période 2023-2027 et les résultats et accords conclus à l’occasion de la récente visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brunei.

Le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux pays de discuter de la signature dans les meilleurs délais d'un accord intergouvernemental sur le commerce du riz et de renforcer la coopération dans le développement de l'industrie de production alimentaire halal du Vietnam au Brunei ainsi que de promouvoir la coopération et le partage d'expériences dans le développement des industries pétrolière, gazière et chimique.

Il a également proposé au Brunei de multiplier des bourses d’étude accordées au Vietnam et de promouvoir les échanges entre des universités des deux pays. Afin de rendre le partenariat intégral entre les deux pays plus profond et plus substantiel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d’élargir la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense.

Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkia. Photo: VNA

De son côté, le sultan du Brunei s’est déclaré satisfait devant la coopération étroite entre des entreprises vietnamiennes et brunéiennes. Il a déclaré permettre aux entreprises vietnamiennes d'utiliser les installations logistiques du Brunei pour exporter des marchandises.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. -VNA