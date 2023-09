Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - À l'occasion de sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN et aux événements connexes à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 6 septembre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est félicité du développement rapide et substantiel des relations entre le Vietnam et la République de Corée depuis que les deux pays avaient porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en décembre 2022.



Pour sa part, le président Yoon Suk Yeol a affirmé que le Vietnam était un partenaire clé de la République de Corée dans la mise en œuvre de sa stratégie pour Indo-Pacifique. Il a également apprécié la coopération étroite entre les deux parties pour mettre en œuvre les résultats de sa dernière visite au Vietnam, notamment le Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.



A cette occasion, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations de tous les niveaux, de promouvoir la coopération dans le commerce, l'investissement et l'éducation, ainsi que de continuer à collaborer étroitement afin d’approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. -VNA