Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu lundi 11 septembre à Hanoi une entrevue avec le président américain Joe Biden, qui effectue une visite d’État au Vietnam du 10 au 11 septembre à l’invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président américain Joe Biden se serrent la main, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président américain Joe Biden se serrent la main, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA



Il a salué le président Joe Biden et la délégation américaine de haut rang en visite au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral, et a souligné la signification importante de la déclaration du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du président Joe Biden d’élever les relations Vietnam-États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral qui est révélateur de la dimension de leurs relations et conforme aux intérêts des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la position cohérente du Vietnam de considérer les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique, a salué le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère, et a en même temps proposé aux États-Unis de continuer à promouvoir des formes spécifiques de coopération pour mettre en œuvre l’engagement susmentionné.

Le président Joe Biden a exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau le Premier ministre Pham Minh Chinh et a remercié l’accueil plein d’estime accordé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, les dirigeants et le peuple vietnamiens à sa personne et à sa délégation.

Il a exprimé sa joie de voir les deux pays élever leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral, estimant qu’il s’agit d’une opportunité de construire ensemble un avenir meilleur des deux peuples; et a réitéré son soutien à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère, qui continue de se rénover, d’élargir son intégration internationale et de jouer un rôle plus important au sein de l’ASEAN et de la région ainsi que dans les efforts internationaux pour relever les défis mondiaux.

Les deux dirigeants se sont réjouis des progrès profonds des relations Vietnam-États-Unis sur trois niveaux bilatéral, régional et international, après près de 30 ans de normalisation des relations et 10 ans de partenariat intégral, dont la coopération économique, commerciale et d’investissement continuent d’être le point saillant et le moteur des relations bilatérales, avec un commerce bilatéral de plus de 123 milliards de dollars en 2022. La coopération entre les deux pays dans la science et la technologie, l’éducation et la formation, la sécurité et la défense, le règlement des conséquences de la guerre, la réponse au changement climatique, les échanges entre les peuples continuent de réaliser des progrès importants.

Afin de mettre en œuvre efficacement le cadre de partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de continuer de renforcer leur coopération par tous les canaux, en particulier les canaux du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.

Il est aussi nécessaire de considérer la coopération économique, commerciale et d’investissement comme le "moteur éternel" des relations bilatérales, a-t-il plaidé, exhortant la partie américaine à reconnaître rapidement le statut d’économie de marché du Vietnam, à élever l’Accord-cadre sur le commerce et les investissements, à continuer d’encourager les entreprises américaines de haute technologie à faire des affaires au Vietnam.

En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties réalisent des percées dans la coopération en matière de science, de technologie, d’innovation, d’éducation et de formation; et dans le même temps, renforcent davantage leur coopération dans la réponse aux changement climatique, la croissance verte et le développement des énergies renouvelables.

Le président Joe Biden a convenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh des orientations et des mesures pour mettre en œuvre le nouveau cadre des relations bilatérales ainsi que les domaines prioritaires de coopération, notamment la santé, la sécurité sociale, les énergies vertes, la haute technologie.

Il a demandé aux deux parties de renforcer leur coopération sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs à travers des programmes de formation des ressources humaines pour le Vietnam, aidant progressivement le Vietnam à participer plus profondément et à devenir un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam est un membre proactif, actif et responsable de la communauté internationale, et a espéré que les États-Unis continueront à fournir leur soutien substantiel aux activités de maintien de la paix du Vietnam au sein des Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président américain Joe Biden visitant l’exposition des photos sur les relations vietnamo-américaines, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: VNA

Dans le contexte où le monde est confronté à des défis de sécurité non traditionnels à l’échelle globale, il a hautement apprécié le rôle du multilatéralisme et a demandé aux États-Unis de continuer à prêter attention à l’affectation de ressources pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis, à faire approfondir davantage le partenariat Mékong-États-Unis par des projets spécifiques et pragmatiques de réponse au changement climatique, de gestion durable des ressources en eau, d’assurance de la sécurité alimentaire, de transition énergétique, de développement des ressources humaines dans la sous-région du Mékong.

Aujourd’hui étant le 11 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé avec le président Joe Biden les douleurs et les pertes que le peuple américain a subies dans l’attaque terroriste du 11 septembre 2001, et a souligné la position du Vietnam de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et s’engager dans la coopération internationale contre le terrorisme, y compris la coopération avec les États-Unis.

Il a également remercié et demandé au président Joe Biden et à la partie américaine de continuer à prêter attention et à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant aux États-Unis.

Plus tôt, les deux dirigeants ont visité une exposition des photos emblématiques des relations de coopération Vietnam-États-Unis. L’exposition réalisée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) présente 15 photos sur les grands jalons dans les liens vietnamo-américains depuis la normalisation des relations bilatérales, les visites au Vietnam des présidents américains et celles aux États-Unis des dirigeants vietnamiens, en particulier la rencontre entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le vice-président Joe Biden lors de sa visite officielle aux États-Unis en juillet 2015, et les photos des sénateurs John McCain, John Kerry et Patrick Leahy qui ont grandement contribué à la normalisation des relations entre les deux pays. – VNA