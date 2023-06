Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Sanjaya Panth, directeur adjoint du Département Asie et Pacifique du FMI. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 29 juin à Hanoï une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Sanjaya Panth, directeur adjoint du Département Asie et Pacifique du FMI.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations annuelles du Fonds Monétaire International (FMI), au titre de l’Article IV.



Soulignant l’importance du soutien du FMI pour le processus de développement du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les conseils et les dialogues sur les politiques du FMI, qui avaient contribué à aider le gouvernement vietnamien à formuler des politiques de stabilité et de développement socio-économique efficaces.



Le chef du gouvernement a émis le souhait que le FMI continue à fournir des programmes de formation et des assistances techniques dans les domaines de la gestion économique, des finances, des statistiques..., aux agences vietnamiennes. Il a également proposé que la délégation et le bureau de représentation du FMI au Vietnam continuent à renforcer les activités de conseil en politiques pour le gouvernement et les agences du Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est enfin déclaré convaincu que le FMI continuerait d'accompagner le Vietnam dans son processus de développement dans les années à venir.



Les membres de la délégation du FMI se sont déclarés satisfaits des résultats efficaces de la coopération avec le Vietnam. Ils ont félicité le Vietnam pour ses nombreuses réalisations positives en matière de développement socio-économique, en particulier après la pandémie de COVID-19.



Selon eux, le FMI estime que les perspectives de croissance mondiale sont relativement faibles, mais dans la région asiatique, y compris le Vietnam, il est considéré comme ayant de meilleures perspectives. Le FMI estime qu'au cours des derniers mois de 2023, l'économie vietnamienne connaîtrait une meilleure croissance. Cette dynamique de croissance serait maintenue et favorisée dans les années prochaines.-VNA