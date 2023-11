Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao. Photo: VNA





Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 25 novembre à Ho Chi Minh-Ville le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, en visite de travail et participation à la 12e réunion du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam-Chine au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré se réjouir de la tendance au développement actif et intégral des relations entre les deux Partis et les deux États après la visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine en octobre 2022.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam valorisaient, maintenaient et développaient constamment le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, le considérant comme une exigence objective, un choix stratégique à long terme et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.



Le Premier ministre et le ministre chinois du Commerce ont exprimé leur satisfaction devant les résultats de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine. Depuis 2004, la Chine a toujours été le premier partenaire commercial du Vietnam. En 2022, le Vietnam est devenu le 4e pays partenaire commercial de la Chine, le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN. Au cours des 10 premiers mois de 2023, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint près de 140 milliards de dollars.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le ministère chinois du Commerce continue de se coordonner étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les autres ministères et organes vietnamiens pour mettre en œuvre des mesures pratiques visant à augmenter le commerce bilatéral et le rendre plus durable et plus équilibré.



Il a également proposé de promouvoir la formation de zones commerciales transfrontalières, d’augmenter la connectivité des infrastructures, de mener des études sur la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre le Vietnam et la Chine... Il a en outre suggéré que les deux parties renforcent leurs liens et assurent des chaînes d'approvisionnement fluides en marchandises dans les secteurs industriel et agricole, que la Chine accroisse ses importations de produits agricoles de haute qualité en provenance du Vietnam...



En particulier, le Premier ministre a demandé à la partie chinoise de travailler activement et de se coordonner avec les agences vietnamiennes pour résoudre complètement les problèmes en suspens dans un certain nombre de projets de coopération industrielle entre les deux pays dans un esprit de « intérêts harmonieux et risques partagés ».



Le ministre chinois du Commerce a partagé les opinions du Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a affirmé continuer à se coordonner étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les autres ministères, organes et localités vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les perceptions commune et les accords des dirigeants des deux Partis et des deux pays, approfondir la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement.



Le ministre a proposé que le Vietnam continue de faciliter les investissements chinois au Vietnam, suggérant de promouvoir l’intégration économique régionale, y compris la coopération dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP)...-VNA