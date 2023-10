Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait part jeudi 12 octobre à Hanoi au vice-président et directeur général mondial d’Amkor, Ji Rong Rip de son souhait que le groupe aidera le Vietnam à participer à la chaîne de valeur mondiale de l’industrie des semi-conducteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main du vice-président et directeur général mondial d’Amkor, Ji Rong Rip. Photo : VNA

Le Vietnam souhaite développer l’industrie des semi-conducteurs, a-t-il fait savoir, ajoutant que le pays élabore une stratégie de développement et un projet de développement des ressources humaines ainsi que des institutions, politiques et mécanismes en la matière.

Le chef du gouvernement a indiqué que le pays veut attirer les fabricants de semiconducteurs de premier rang mondial au Vietnam, promouvoir leur coopération avec les entreprises vietnamiennes pour améliorer les capacités et participer progressivement à la chaîne de valeur de l’industrie des semi-conducteurs.

Le Vietnam renforcera la formation de ressources humaines de haute qualité pour participer à l’industrie des semi-conducteurs, dans le but de former 50.000 personnels d’ici 2030, a-t-il poursuivi.

Le pays préconise de construire un écosystème des semi-conducteurs avec la participation de toutes les parties prenantes : l’État, les entreprises, les organismes de soutien, les universités, les instituts de recherche et les institutions financières, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que, sur la base d’avantages harmonisés et de risques partagés, Amkor continue de collaborer et de soutenir le Vietnam dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs, d’élargir ses investissements plus tôt que prévu, et d’augmenter son taux de localisation.

Il a exhorté le groupe à contribuer au développement de mécanismes et de politiques, au transfert de technologie, à la formation des ressources humaines, à l’amélioration des capacités de gestion, à l’investissement dans les infrastructures, à la construction des établissements de formation et d’incubation, de recherche et de développement, de conception des semi-conducteurs, de coopérer plus avec le Centre national d’innovation (NIC) du Vietnam.

Le chef du gouvernement a chargé le Comité populaire de la province de Bac Ninh (Nord) de se coordonner avec les ministères et les branches sous l’autorité centrale pour traiter et résoudre rapidement les commentaires et recommandations du groupe, créant ainsi le meilleur environnement des investissements pour que les activités du groupe au Vietnam.

Le vice-président et directeur général mondial d’Amkor, Ji Rong Rip a affirmé pour sa part que Amkor poursuivra ses efforts pour contribuer au développement du Vietnam, en façonnant son écosystème des semi-conducteurs au Vietnam.

Il a fait savoir qu’Amkor souhaite accroître l’emploi des ingénieurs vietnamiens et les ingénieurs et d’experts étrangers hautement qualifiés, et continuera à appeler d’autres investisseurs à venir s’implanter au Vietnam, créant une dynamique à l’échelle mondiale pour promouvoir les activités du groupe au Vietnam, intégrant le Vietnam dans le réseau du groupe et attirant des ressources mondiales au Vietnam. – VNA