Photo : VNA

Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 janvier à Hanoï l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide, saluant sa visite au Vietnam au début de 2023, année de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.Les dirigeants et le peuples vietnamiens ont apprécié son choix du Vietnam comme premier pays à visiter en octobre 2020 après son entrée en fonction, son actuelle visite au Vietnam et son acceptation d’être le conseiller de l'Alliance des députés d'amitié Japon-Vietnam, a affirmé Pham Minh Chinh.Pham Minh Chinh a apprécié les grands efforts et la direction clairvoyante de Suga Yoshihide en tant que Premier ministre du Japon, qui ont aidé le pays à contrôler avec succès l'épidémie de COVID-19, à relancer son développement socio-économique et à rehausser sa position et son prestige dans la région et dans le monde.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a espéré que Suga Yoshihide continuerait à soutenir la promotion du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon. Il a demandé aux deux parties de renforcer l'échange de délégations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, la coopération dans la défense et la sécurité, la promotion de la coopération économique…En outre, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à Suga Yoshihide de soutenir la mise en œuvre des accords conclus entre les Premiers ministres des deux pays dont l'octroi d’aide publique au développement (APD) de nouvelle génération au Vietnam ; le développement des infrastructures stratégiques (autoroutes, chemins de fer à grande vitesse...) ; la coopération dans la transformation verte et l'adaptation au changement climatique ; l’importation et l’exportation de produits agricoles ; la formation des ressources humaines de qualité.Pour sa part, Suga Yoshihide a affirmé qu'il continuerait à porter le partenariat stratégique approfondi à une nouvelle hauteur.Suga Yoshihide a souhaité continuer à promouvoir les relations entre les deux pays en matière de l'APD ; à promouvoir la coopération dans le commerce, l'investissement, l'adaptation au changement climatique et la transition des énergies renouvelables ; à développer l'Université Vietnam - Japon; à renforcer les échanges de produits agricoles ; à resserrer la coopération en matière de sécurité et de défense...Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun.-VNA