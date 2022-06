Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 27 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, venue le saluer à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 26 au 28 juin 2022.



Le Premier ministre a salué la première visite de Penny Wong au Vietnam en tant que ministre australien des Affaires étrangères, estimant que cette visite apporterait une contribution importante à la promotion du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie.



Le chef du gouvernement a déclaré apprécier le fort développement du partenariat stratégique Vietnam - Australie lors de ces derniers temps, dont un commerce bilatéral de 12,4 milliards de dollars en 2021. Il a suggéré que le nouveau gouvernement australien continue de prêter attention à la promotion des relations avec le Vietnam. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans le commerce et l’investissement, de mettre en œuvre efficacement les documents de coopération importants signés, notamment le Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam - Australie pour la période 2020-2023, d’intensifier la coopération dans l’éducation, la culture, le tourisme…



Le Premier ministre a également suggéré que l'Australie continue d’accorder des aides publiques au développement (APD) au Vietnam, en se concentrant sur des domaines tels que le développement agricole et rural, la réduction de la pauvreté, le développement de ressources humaines de haute qualité, l'innovation et la technologie, les infrastructures de transport dans le delta du Mékong…



La ministre Penny Wong a affirmé que l'Australie tenait en haute estime le rôle et la position du Vietnam au sein de l'ASEAN, dans la région et dans le monde. Elle s’est engagée à poursuivre le renforcement du partenariat stratégique avec le Vietnam, l’approfondissement des relations bilatérales pour une nouvelle hauteur.



La ministre Penny Wong a également souligné que l'Australie tenait en haute estime le rôle central de l'ASEAN et son partenariat stratégique intégral récemment établi avec l'ASEAN. Elle a affirmé que l'Australie continuerait de privilégier la coopération avec la sous-région du Mékong, et a convenu de la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA