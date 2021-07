Hanoi, 26 juillet (VNA) - L’Assemblée nationale a approuvé lundi après-midi, 26 juillet, une Résolution sur l’élection de Pham Minh Chinh au poste de Premier ministre pour le mandat 2021-2026. Cette résolution est entrée en vigueur dès son approbation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prêté serment sous le drapeau rouge à l’étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’AN, devant ses compatriotes et les électeurs du pays.

Il s’est engagé à être absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens.



Dans son discours devant l’AN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le gouvernement de la 15e Assemblée nationale continuera à construire le gouvernement et les autorités à tous les niveaux avec unité, intégrité, discipline, rigueur, efficacité, innovation et créativité, à mettre en œuvre de manière proactive et active la Résolution du 13e Congrès du Parti et les Résolutions proposées par l'Assemblée nationale.

Selon le Premier ministre, dans le contexte de situation compliquée de l'épidémie de COVID-19, l'objectif le plus élevé du pays est de protéger la santé, la sécurité et la sûreté des citoyens. Dans le même temps, il a appelé à la solidarité de tout le peuple pour lutter avec succès contre l'épidémie et poursuivre le développement socio-économique.

Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la poursuite de l'amélioration des institutions de l'économie de marché à orientation socialiste. Le gouvernement se concentrera également sur l'accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays en association avec le développement de l'économie verte, de l'économie agricole, de la protection des ressources naturelles et de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique.

Créer une percée dans le développement d'un système d'infrastructure stratégique synchrone moderne ; allouer les ressources, les gérer de manière harmonieuse, raisonnable et efficace entre les régions de développement dynamique et les régions confrontées aux difficultés et défis, régions de minorités ethniques, montagneuses, frontalières et insulaires..., telles sont les tâches clés du gouvernement.

De plus, il faut élaborer un plan d'amélioration de la qualité des ressources humaines pour répondre aux exigences du développement durable et participer activement à la quatrième Révolution industrielle, développer fortement l'éducation et la formation, les sciences et technologies, l'innovation, améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie ; et réaliser le programme national de transformation numérique, développer l'économie numérique et la société numérique afin de créer un nouveau moteur de développement.

Le gouvernement continuera de renforcer les potentiels de défense et de sécurité, combattra avec détermination et persistance pour défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriales sacrée de la Patrie, assurera la sécurité, l'ordre et la sécurité publics, en particulier la sécurité humaine.

Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale active de manière globale, extensive et efficace, et être un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Il persévérera dans le règlement des différends sur la souveraineté territoriale, maritime et insulaire par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, maintiendra un environnement pacifique et stable pour un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle conjoncture.

Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat, Premier ministre pour le mandat 2016-2021, a obtenu 479/479 des voix des députés présents (soit 95,99% du nombre total de députés), lors du vote tenu lundi après-midi 26 juillet à Hanoï, dans le cadre de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale.

Né en 1958, Pham Minh Chinh est originaire de la province de Thanh Hoa. Il est docteur en droit, professeur associé en sciences de sécurité. Il fut membre du Comité central du Parti des 11e, 12e, 13e mandats ; membre du Bureau politique des 12e, 13e mandats ; secrétaire du Comité central du Parti du 12e mandat ; président de la Commission centrale d’organisation du Parti, président de la sous-Commission centrale de protection de la politique interne du Parti du 12e mandat ; Premier ministre depuis avril 2021 ; député des 14e et 15e législatures de l’Assemblée nationale ; président du Groupe des députés d’amitié Vietnam – Japon de la 14e législature de l’Assemblée nationale. -VNA