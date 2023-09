Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté dimanche après-midi, 17 septembre, Hanoï pour New-York, où il participera à la semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui sera tenue du 17 au 23 septembre aux États-Unis.

Le thème du prochain Débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies est "Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous".

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, assumant d'importantes responsabilités dans de nombreux mécanismes multilatéraux majeurs, apportant des contributions efficaces et substantielles dans tous les aspects aux forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies, le Vietnam continue de mettre en œuvre une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisme et continue de renforcer ses relations lors du Débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Au cours de son voyage d'affaires, le Premier ministre aura des activités bilatérales aux États-Unis visant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, concrétisant les résultats de la récente visite du président américain Joe Biden au Vietnam et mettant en œuvre les accords et les engagements entre les hauts dirigeants des deux pays dans l'esprit de la Déclaration commune sur l'élévation des relations Vietnam – États-Unis en un partenariat stratégique intégral. -VNA