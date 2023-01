Les deux Premiers ministres vietnamien et lao lors de la cérémonie d'accueil. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh est arrivé mercredi matin à Vientiane, entamant sa visite officielle au Laos où il co-présidera la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos les 11 et 12 janvier, à l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive au Laos. Photo: VNA



Dans la même matinée, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a présidé la cérémonie d’accueil de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Juste après son arrivée à Vientiane, le Premier ministre Pham Minh Chinh était allé déposer une gerbe de fleurs au Monument des martyrs anonymes du Laos.

Durant sa visite au Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait s'entretenir avec son homologue lao Sonexay Siphandone, venir saluer le secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith, assister à la cérémonie de clôture de "L'Année de solidarité et d'amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022", rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, rendre une visite aux anciens dirigeants du Parti et de l'État du Laos, co-présider la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, assister à la conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos...

Cette visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à consolider et renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la confiance entre les deux Partis et deux pays. -VNA