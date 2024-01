Politique Le président allemand Frank-Walter Steinmeier en visite d’Etat au Vietnam Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, accompagné de son épouse, a effectué les 23 et 24 janvier une visite d’Etat au Vietnam. Le 23 janvier, il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Vo Van Thuong.

Politique Le PM Pham Minh Chinh rencontre le corps diplomatique à l'occasion du Têt À l'occasion du Têt du Dragon 2024, le 24 janvier au soir, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont présidé une rencontre et une réception pour le corps diplomatique au Vietnam.

Politique Vietnam et Cambodge soutiennent le Laos pour le succès de sa présidence de l'ASEAN en 2024 Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith et le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea.

Politique Le développement fructueux des relations Vietnam- Philippines Le président des Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse effectueront les 29 et 30 janvier une visite d'État au Vietnam, sur invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.