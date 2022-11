De hauts responsables cambodgiens accueillent le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport international de Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation de haut niveau l’accompagnant sont arrivés mardi matin à Phnom Penh, entamant une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre, à l'invitation du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Dans la matinée du même jour, la cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh s'est déroulée solennellement à Phnom Penh, sous la présidence du chef du gouvernement cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

L'accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport international de Phnom Penh. Photo: VNA



Auparavant, dès son arrivée au Cambodge, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé déposer des fleurs au Monument de l'Indépendance, devant la statue du feu roi Norodom Sihanouk et au Monument de l'Amitié entre le Vietnam et le Cambodge à Phnom Penh.

Dans le cadre de cette visite, le chef du gouvernement vietnamien aura un entretien avec son homologue cambodgien. Il ira saluer le roi Norodom Sihamoni et aura des entrevues avec le président du Sénat Say Chhum et le président de l'Assemblée nationale Heng Samrin.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh dépose une gerbe de fleurs au Monument de l'Indépendance. Photo: VNA



En outre, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Samdech Techo Hun Sen participeront à un Forum de promotion de l’investissement et du commerce Vietnam - Cambodge.

Le dirigeant vietnamien visitera également certains établissements socio-économiques issus de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge. En particulier, il rencontrera des représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge.

Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Cambodge. Elle intervient dans "l'Année de l'Amitié Vietnam-Cambodge 2022", contribuant au développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays. -VNA