Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des catholiques de Bac Giang. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) - A l'occasion de Noël 2023, dans l'après-midi du 23 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé adresser ses vœux aux catholiques de la paroisse de Bac Giang.



Le Premier ministre a également transmis les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, aux catholiques de Bac Giang et, plus généralement, du pays, à l'occasion de Noël 2023 et du Nouvel An 2024.



Le Parti et l’État respectent et garantissent toujours les droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de croyance et de religion, de suivre ou de ne pas suivre une religion, a-t-il réaffirmé, avant de souligner les réalisations importantes du pays lors de ces derniers temps, dont le développement de mieux en mieux des relations entre le Vietnam et le Vatican.



Appréciant les contributions des catholiques à Bac Giang à la reprise et au développement socio-économiques, ainsi qu’à la garantie de la sécurité et de l’ordre social, Pham Minh Chinh les a encouragés à poursuivre ces efforts.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux à la famille du couple Nguyen Ngoc Dang et Nguyen Thi Ngot de la ville de Bac Giang, une famille exemplaire en matière d’activités économiques et de contributions à la communauté./.-VNA