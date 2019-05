Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le roi Harald V de Norvège. Photo: VNA



Hanoï, 24 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le roi Harald V de Norvège le 24 mai dans le cadre de sa visite officielle dans le pays européen.Au cours de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a transmis au roi les salutations du secrétaire général du Parti et du président Nguyen Phu Trong.Tout en exprimant son plaisir de se rendre en Norvège, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les résultats obtenus par le peuple norvégien sous tous les aspects, sous le règne du roi.Le roi Harald V a salué la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre les deux Premiers ministres.Il a affirmé que la famille royale norvégienne soutenait toujours le développement global de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que le gouvernement et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance au renforcement de l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec la Norvège.Il a déclaré que l'étroite amitié entre les deux peuples constituait la base d'une coopération bilatérale renforcée, bénéficiant ainsi aux deux parties, tout en espérant que le gouvernement et la famille royale de Norvège apporteraient leur soutien dans les prochaines années.A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé au roi Harald V l'invitation du secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong de se rendre à nouveau au Vietnam.Le roi accepta l'invitation avec plaisir. -VNA