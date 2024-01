Une rencontre en l’honneur du 45e anniversaire de la victoire de la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge (7 janvier 1979 - 2024) a eu lieu dimanche dans le district de Tân Biên, province de Tây Ninh (Sud).

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a salué les progrès de la coopération entre les deux pays dans divers domaines dans son interview accordé à une journaliste de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), à l'occasion du Nouvel An 2024. Voici le texte intégral de son interview.

Le président Vo Van Thuong a reçu dimanche 7 janvier à Hanoi le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun qui s'est rendu en visite au Vietnam et a participé à la cérémonie célébrant 45e anniversaire de la victoire de la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son épouse ont quitté Hanoï le 7 janvier après-midi, concluant leur visite officielle au Vietnam et coprésidant la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos les 6 et 7 janvier sur l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.