Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le héros des forces armées populaires Dang Phi Thuong. Photo: VNA

Phu Yên (VNA) - A l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite samedi 7 janvier à des familles des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yên (Centre).

Le chef du gouvernement a formulé ses meilleurs vœux du Têt au héros des forces armées populaires Dang Phi Thuong et à la mère héroïne Dô Thi Phuong.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux comités du Parti et aux autorités locales de continuer à prêter attention aux familles bénéficaires de politiques sociales et aux personnes méritantes. -VNA