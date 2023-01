Phu Yên (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé dimanche 8 janvier à un programme annuel pour célébrer le Têt (Nouvel An lunaire) pour les travailleurs de la province de Phu Yên (Centre).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprimant lors du programme, à Phu Yên, le 8 janvier. Photo: VNA

L’événement était co-organisé par la Confédération générale du travail du Vietnam, les autorités provinciales et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VFF).Les autorités provinciales ont indiqué que l’année dernière, près de 1.500 membres de syndicats et travailleurs défavorisés ont reçu un soutien opportun à l’occasion du Têt pour une valeur totale de 1,7 milliard de dôngs (73.000 dollars).Les syndicats locaux ont également visité et offert des cadeaux d’une valeur de plus de 370 millions de dôngs aux travailleurs touchés le Covid-19 et d’autres maladies.S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance du Têt dans la vie spirituelle des Vietnamiens, soulignant qu’aider les défavorisés à jouir d’un Têt chaleureux démontre la tradition vietnamienne d’unité et d’entraide.Dans un proche avenir, le gouvernement demandera aux ministères, aux agences et aux localités de mettre en commun leurs ressources pour résoudre les problèmes rencontrés par les travailleurs et améliorer leurs conditions de vie, en mettant l’accent sur un projet de construction d’un million de logements sociaux et en proposant des mesures spécifiques pour développer des logements pour les travailleurs, a-t-il dit.