Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté jeudi 17 août au Congrès de création de l’Association des anciens policiers populaires vietnamiens, un jalon important dans 78 ans d’histoire du développement des forces de police populaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (en veste noir) et le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm (à sa gauche) avec les délégués au congrès. Photo: VNA



Le congrès a réuni notamment le général Lê Hông Anh, ancien membre du Politburo, ancien membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti ; et les membres du Politburo : le général ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le président de la Commission centrale des affaires intérieures Phan Dinh Trac, le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh, et le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên. Le Parti et l’Etat attachent toujours de l’importance et apprécient les contributions importantes du contingent des anciens policiers populaires dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a affirmé le chef du gouvernement.Le congrès a réuni notamment le général Lê Hông Anh, ancien membre du Politburo, ancien membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti ; et les membres du Politburo : le général ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le président de la Commission centrale des affaires intérieures Phan Dinh Trac, le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh, et le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprimant lors du congrès de création de l’Association des anciens policiers populaires vietnamiens. Photo: VNA



Il a demandé à l’association de se concentrer sur l’éducation politique et idéologique ; de participer activement à la propagation des orientations du Parti, des politiques et lois de l’État; d’organiser la participation active de ses membres à la mise en œuvre des tâches politiques du Parti et de l’État, notamment dans la lutte contre le complot “d’évolution pacifique” et la dépolitisation de la police populaire des forces hostiles et réactionnaires. La création de l’association montre l’attention accordée par le Parti et l’Etat aux forces de police populaire en général, à l’Association des anciens policiers populaires vietnamiens en particulier, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.Il a demandé à l’association de se concentrer sur l’éducation politique et idéologique ; de participer activement à la propagation des orientations du Parti, des politiques et lois de l’État; d’organiser la participation active de ses membres à la mise en œuvre des tâches politiques du Parti et de l’État, notamment dans la lutte contre le complot “d’évolution pacifique” et la dépolitisation de la police populaire des forces hostiles et réactionnaires.