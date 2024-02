Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi matin 1er février à Hanoi la réunion périodique du gouvernement pour évaluer la situation socio-économique en janvier, la situation de l'allocation et du décaissement des capitaux d'investissement publics et la mise en œuvre de 3 programmes cibles nationaux.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la situation socio-économique en janvier continuait à produire des résultats positifs et remarquables : la macroéconomie était fondamentalement stable ; l'inflation est contrôlée ; les grands équilibres de l’économie sont garantis ; les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services ont tous montré de nombreux signes positifs dès le premier mois de l’année. Les investissements dans le développement continuent de produire des résultats positifs.

En outre, la situation politique et sociale était stable. La défense et la sécurité sont maintenues. Les affaires étrangères continuent d'être promues, a indiqué le Premier ministre.

Concernant les tâches du mois de février et celles à venir, le chef du gouvernement a demandé aux membres du gouvernement de discuter et d'évaluer la situation et les leçons apprises, ainsi que de donner des solutions pour renouveler les anciennes forces motrices, notamment l'investissement, l'exportation et la consommation ; compléter et exploiter efficacement les nouveaux leviers de croissance tels que : l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’innovation ; créer des emplois et des moyens de subsistance pour les gens ; trouver des solutions pour surmonter les perturbations de la chaîne de production et participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Il a également demandé de promouvoir le développement des domaines socioculturels ; assurer la sécurité et la défense nationale ; renforcer les relations extérieures; maximiser l’exploitation des ressources détenues par les entreprises et les sociétés ; organiser un joyeux Têt pour le peuple. -VNA