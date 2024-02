Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh demandé de trouver des solutions pour faire passer le marché boursier national de la classification “marché frontière” à celle de “marché émergent” en 2025, lors d'une conférence visant à déployer les tâches de la Bourse vietnamienne de 2024 qui s'est tenue mercredi 28 février à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu) préside conférence visant à déployer les tâches de la Bourse vietnamienne de 2024. Photo: VNA



Après près de 25 ans, il s'agit de la première conférence sur le développement du marché boursier présidée par le Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré suivre quotidiennement de près la situation du marché boursier, car ce marché reflète la santé des entreprises et la gestion du gouvernement Il a affirmé que le gouvernement mettait toujours sa place à celle des investisseurs et espéré que toutes les parties tireraient profit, contribuant ainsi au développement rapide et durable de l'économie vietnamienne.

Le gouvernement protège toujours les droits et intérêts légaux et légitimes des investisseurs et des entités liées au marché boursier, a réaffirmé le chef du gouvernement, espérant que la Bourse vietnamienne se développera de manière saine et durable.

La bourse vietnamienne est un type de marché de haut niveau, une composante importante du marché financier en particulier et de l'économie de marché à orientation socialiste du Vietnam, en général, a-t-il dit.

La Bourse est un canal d’investissement flexible et attractif, un canal important de mobilisation de capital à moyen et long terme pour les entreprises, contribuant ainsi à la promotion de la restructuration économique, de l'actionnarisation des entreprises publiques, du renouvellement des modèles de croissance et du développement socio-économique, a-t-il indiqué.

Le dirigeant a demandé au ministère des Finances et au Comité de la bourse de l’État de se coordonner avec la Banque d'État, le ministère du Plan et de l'Investissement et les ministères et branches concernés pour élaborer et mettre en oeuvre immédiatement les programmes d'action, en particulier sur la mise en œuvre de la Stratégie du développement du marché boursier pour 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués lors de la conférence. Photo: VNA



Le ministère des Finances doit réexaminer et modifier de toute urgence les réglementations actuelles inadéquates, notamment celles relatives à la transparence des informations sur les entreprises, aux droits et responsabilités des gestionnaires publics, des entreprises, des investisseurs, des agences boursiers.

Le ministère des Finances et Comité de la bourse de l’État doivent promouvoir l'application de la technologie numérique ; améliorer la qualité de la gestion et de la supervision du marché ; créer des conditions maximales favorables aux entreprises, aux institutions de marché et aux investisseurs participant au marché boursier vietnamien dans le sens d'harmoniser les intérêts de l'État, des prestataires de services et des investisseurs.

Enfin, le Premier ministre a demandé de continuer à améliorer l'efficacité de la surveillance et l'inspection du marché boursier afin de prévenir efficacement les violations du marché boursier et de les traiter strictement conformément à la réglementation, garantissant que le marché boursier se développe de manière durable et fonctionne de manière équitable, ouverte et transparente. -VNA