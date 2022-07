Le Premier ministre demande d’accélérer la vaccination des 5-11 ans et de l’accomplir en août 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué le 25 juillet un télégramme sur l'accélération de la vaccination anti-COVID-19.

Dans ce télégramme, le chef du gouvernement a souligné que la vaccination est l’une des mesures les plus efficaces et importantes dans la prévention et le contrôle de l’épidémie dans le contexte d’évolutions compliquées du COVID-19 dans le monde et d’apparition des sous-variants BA.4 et BA.5 au Vietnam.

Pour maintenir les réalisations dans la réponse au COVID-19, Pham Minh Chinh a ordonné au ministère de la Santé de continuer à assurer un approvisionnement suffisant et en temps opportun en vaccins…

Photo: VNA



Le Premier ministre a demandé d’accélérer la vaccination des 5-11 ans et de l’accomplir en août 2022, d’achever dans les meilleurs délais l’injection des 3e et 4e doses de vaccin pour les personnes de 18 ans et plus, d’accélérer la 3e injection pour les 12-17 ans. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la communication sur la vaccination, d’éviter tout gaspillage de vaccins...

A ce jour, le Vietnam a administré plus de 240 millions de doses de vaccins contre le COVID-19.-VNA