Photo d'illustration. Source: baochinhphu.vn



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, dans une dépêche officielle signée le 21 février, à moderniser les autoroutes mises en service et en cours d'investissement divergents, pour faire face à certaines lacunes, notamment les risques d'accidents.

La dépêche a été envoyée au ministre de la Sécurité publique, à celui du Transport, à celui du Plan et de l’Investissement, à celui des Sciences et des Technologies, à celui des Ressources humaines et de l’Environnement, à celui de l’Agriculture et du Développement rural et aux président des Comités populaires des villes et provinces du ressort central.

Le Premier ministre a demandé au ministre des Transports d'ordonner aux agences compétentes de prendre immédiatement des mesures pour assurer une circulation rationnelle, scientifique et efficace et contrôler bien les activités de circulation pour garantir la sécurité sur les autoroutes d’investissements divergents.

Il a également demandé au ministère de se coordonner avec les localités concernées pour élaborer rapidement des plans de modernisation afin que ces routes répondent pleinement aux normes. En particulier, les investissements dans les autoroutes à deux voies doivent être réalisés le plus rapidement possible.

Le chef du gouvernement a également demandé d'équiper les autoroutes d'installations connexes suffisantes, telles que des systèmes de transport intelligents et des aires de repos.

En outre, le ministère des Transports est demandé à travailler rapidement avec le ministère des Sciences et des Technologies pour publier des normes techniques nationales pour les autoroutes au premier trimestre 2024.

Dans la dépêche, le Premier ministre a également assigné des tâches à d'autres ministères, secteurs, localités et agences concernés. -VNA