Hanoï, 8 novembre (VNA) – Ce mercredi matin, se tient la dernière session de questions au gouvernement de l’Assemblée nationale avec les membres du gouvernement et les chefs de secteurs, et le Premier ministre comparaîtra devant l'organe législatif pour clarifier les questions d’intérêt public.

Lors d'une séance de travail de l'AN. Photo : VNA

Les députés interrogent les membres du gouvernement et chefs de secteurs sur la mise en œuvre des Résolutions de l’Assemblée nationale dans les domaines des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, de la culture, des sports et du tourisme, de la santé, du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, de l’information et de la communication.Le président de l'Assemblée nationale clôturera la séance de questions et réponses.Dans l’après-midi, seront présentés deux projets de loi, le premier port an t sur l’industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle, et le second, sur la vente aux enchères de biens. Par la suite, les députés se retrouveront en groupes pour en discuter.En outre, sera évalué le projet de loi qui modifie et complète plusieurs articles de la loi sur les enchères immobilières, qui révise et met à jour en profondeur tous les types de biens qui, selon la réglementation en vigueur, doivent être vendus aux enchères.- VNA