Le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet reçoit l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang. Photo : VNA

Le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet et les délégués lors de la rencontre. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Le 11 octobre, à Phnom Penh, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, est allé saluer le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet après la création du gouvernement cambodgien pour le 7e mandat.Lors de la rencontre, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang a félicité Samdech Thipadei Hun Manet pour son élection au poste de Premier ministre du Cambodge par la 7e Assemblée nationale cambodgienne.L'ambassadeur Nguyen Huy Tang a également félicité le Cambodge d'avoir accompli sa présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2022, de la 43e Assemblée de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-43), ainsi que pour le succès des 7es élections générales, des 32es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32) et des 12es Paragames d'Asie du Sud-Est (ASEAN Paragames 12)…, contribuant grandement au renforcement du prestige et de la position du Cambodge dans la région et sur la scène internationale.De son côté, le Premier ministre Hun Manet a affirmé que le gouvernement, les ministères et les organes cambodgiens continueraient à se coordonner et à coopérer avec le Vietnam pour renforcer les relations intégrales entre les deux pays.Le Premier ministre cambodgien et l'ambassadeur vietnamien ont également discuté de sujets liés aux relations entre les deux pays.Ils ont convenu de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, de continuer à promouvoir les mécanismes de coopération existants et les mécanismes de coopération trilatérale entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, de renforcer la coopération intégrale, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de la défense et de la sécurité, d’étudier la possibilité d'élargir les domaines potentiels de coopération, de rechercher de nouvelles opportunités et mécanismes de coopération efficaces, dans l’intérêt commun.-VNA