Les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge au carrefour frontalier des trois pays. Photo: VNA



Kon Tum (VNA) - Le premier échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos-Cambodge a eu lieu le 14 décembre à la zone frontalière commune qui se trouve dans la province vietnamienne de Kon Tum, la province lao d'Attopeu et la province cambodgienne de Rattanakiri, et dans la ville de Kon Tum.



Au carrefour frontalier des 3 pays, le général Phan Van Giang a présidé une cérémonie d'accueil du général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense et du général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense.

Ils ont mené ensemble certaines activités telles que salut de la borne frontalière marquant la souveraineté, plantation d'un arbre d'amitié, inauguration de la maison culturelle de la commune de Ta Ka, visite de l'école primaire Be Van Dan (commune de Bo Y, district de Ngoc Hoi, province de Kon Tum), etc. Ils ont également témoigné de l'organisation d'une patrouille conjointe des forces de protection des frontières des trois pays et d'un exercice médical militaire conjoint entre les armées des trois pays.

Dans la ville de Kon Tum, a eu lieu une rencontre annuelle entre les ministres de la Défense des trois pays et une cérémonie de signature des documents de coopération de défense entre eux.



Les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge signent un procès-verbal de la rencontre annuelle. Photo: VNA

Lors de la rencontre, les trois ministres de la Défense ont convenu de renforcer leur coopération dans tous les domaines, de consolider les bases de la confiance politique, de promouvoir les échanges des délégations de haut niveau, de continuer de déployer efficacement des mécanismes de coopération, etc.

Selon le général Phan Van Giang, le succès de l'échange d'amitié de défense entre les trois pays créera un nouvel élan, favorisant davantage la confiance politique et les relations de coopération entre les armées des trois pays en général, et la coopération pratique entre les forces de protection des frontières des trois pays en particulier. Il contribue aussi à promouvoir le développement économique et les échanges entre les peuples des trois pays à la zone frontalière.

Selon le général Chansamone Chanyalath, les armées des trois pays doivent jouer le rôle central dans la construction, la préservation, la protection et le développement de la précieuse amitié et solidarité entre les trois pays.



Pour sa part, le général Tea Seiha a déclaré que le renforcement de la coopération en matière de défense entre les trois pays soulignait non seulement l'importance de la coopération militaire dans la région, mais contribuait également à renforcer la communauté de l'ASEAN, réduisant ainsi l'écart de développement entre les pays dans la région et améliorant la vie des habitants de chaque pays.



A cette occasion, le général Phan Van Giang a invité ses homologues lao et cambodgien à assister à la cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et à la 2e Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévues en décembre 2024 à Hanoï. -VNA