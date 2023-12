Panorama de la rencontre avec la presse. Photo: VNA





Cet événement prévu dans la région frontalière commune qui se trouve dans la province vietnamienne de Kon Tum, la province lao d’Attopeu et la province cambodgienne de Rattanakiri, vise à contribuer à la mise en œuvre du plan de coopération 2023 entre les ministères de la Défense des trois pays.



Au menu figureront notamment le salut et la peinture de bornes de souveraineté par trois ministres de la Défense, leur plantation d’arbre de l’amitié, leur visite et leur présentation de cadeaux à l’école primaire Bê Van Dan dans la commune de Po Y du district de Ngoc Hôi ; la patrouille conjointe des garde-frontières au carrefour des trois pays ; l’inauguration de la Maison de la culture dans l’hameau de Tà Kha dans la commune de Po Y ; la rencontre des trois ministres de la Défense; et la signature des documents de coopération.



En marge de l’échange d’amitié de la défense frontalière, le membre du Politburo, le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense Phan Van Giang devrait travailler avec la permanence du Comité du Parti de la province de Kon Tum. Le commandement des garde-frontières devrait remettre des bourses d’études à des élèves vietnamiens, cambodgiens et lao, ainsi que des vaches reproductrices à des familles vietnamiennes, cambodgiennes et lao.

Le succès de l’échange contribuera à renforcer la confiance politique et à construire l’amitié et la solidarité entre les trois pays, à promouvoir la coopération pratique entre leurs garde-frontières, contribuant ainsi à la construction d’une frontière Vietnam-Cambodge-Laos pacifique, amicale et stable, de coopération et de développement. – VNA